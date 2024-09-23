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У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
14:15 23.09.2024 |
Очікується, що в понеділок Міністерство торгівлі США запропонує заборонити китайське програмне і апаратне забезпечення у транспортних засобах.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Адміністрація Байдена висловила серйозну стурбованість з приводу збору китайськими компаніями даних про американських водіїв та інфраструктуру, а також потенційного іноземного маніпулювання транспортними засобами, підключеними до інтернету та навігаційних систем.
За словами двох джерел Reuters, запропоноване регулювання заборонить імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з ключовими комунікаційними засобами або програмним чи апаратним забезпеченням з КНР.
Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила в травні, що ризики, пов'язані з китайським програмним або апаратним забезпеченням в підключених американських транспортних засобах, є значними.
Департамент також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 модельного року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 модельного року. Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв'язку та бездротового зв'язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.
Заборони будуть поширюватися і на інших іноземних супротивників США, включаючи Росію, повідомили джерела видання.
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