У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters

Очікується, що в понеділок Міністерство торгівлі США запропонує заборонити китайське програмне і апаратне забезпечення у транспортних засобах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Адміністрація Байдена висловила серйозну стурбованість з приводу збору китайськими компаніями даних про американських водіїв та інфраструктуру, а також потенційного іноземного маніпулювання транспортними засобами, підключеними до інтернету та навігаційних систем.

За словами двох джерел Reuters, запропоноване регулювання заборонить імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю з ключовими комунікаційними засобами або програмним чи апаратним забезпеченням з КНР.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила в травні, що ризики, пов'язані з китайським програмним або апаратним забезпеченням в підключених американських транспортних засобах, є значними.

Департамент також планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 модельного року, а заборона на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 модельного року. Під заборону потраплять автомобілі з певними функціями Bluetooth, супутникового зв'язку та бездротового зв'язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.

Заборони будуть поширюватися і на інших іноземних супротивників США, включаючи Росію, повідомили джерела видання.