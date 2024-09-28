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У проєкті держбюджету-2025 є додаткові резерви доходів на ₴13,5 мільярда - Рахункова палата
23:46 27.09.2024 |
Рахункова палата виявила 13,5 мільярда гривень додаткових доходів, не врахованих у проєкті державного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, презентуючи висновки за результатами експертизи проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.
«За оцінкою Рахункової палати, у законопроєкті не враховано можливих додаткових резервів надходження доходів до державного бюджету. Експертиза засвідчила, що уряд має можливість додатково збільшити ці доходи на 13,5 млрд грн", - зазначила Піщанська.
За її словами, 1,3 млрд грн можна отримати за рахунок збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів, а 12,2 млрд грн - за рахунок податку на прибуток підприємств.
У Рахунковій палаті зауважують, що законопроєкт потребує доопрацювання.
Зокрема, у проєкті бюджету передбачено створення у спеціальному фонді держбюджету фонду ліквідації наслідків збройної агресії без визначення обсягів надходжень і видатків цього фонду, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України.
Також Рахункова палата звернула увагу на значний дефіцит держбюджету-2025, який пропонується встановити на рівні 1,6 трлн грн (19,4% до ВВП), що у 6,5 раза перевищує межу, встановлену Бюджетним кодексом.
«Фінансування бюджету здійснюватиметься переважно за рахунок державних запозичень: їх обсяг становитиме 49,7% запланованих надходжень. Для половини передбачених зовнішніх запозичень поки не визначено можливих кредиторів", - наголошують у відомстві.
Також Рахункова палата попереджає про значне зростання державного боргу. Так, на кінець 2025 року державний борг становитиме 97% ВВП, а гарантований державою борг - 4,8% ВВП. Видатки на його погашення та обслуговування, порівняно із затвердженими на 2024 рік, збільшаться на 25,3% - до 1 213 млрд грн.
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