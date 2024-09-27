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МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
10:17 27.09.2024 |
Рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.
Таке очікування висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у коментарі для "Голосу Америки", передає "Європейська правда".
Як передає видання, про це він сказав журналістам у відповідь на відповідне питання.
Леммі акцентував, що очікує на те, що впродовж найближчих тижнів буде "дуже сильна позиція", щоб забезпечити Україну усім необхідним.
"Ми зустрічаємося тут, на Генасамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч "Групи двадцяти". Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року", - заявив він.
Окрім цього, очільник британського МЗС зазначив, що дані розвідки країни свідчать, що ситуація для очільника Кремля Володимира Путіна наступного року буде складнішою.
"Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав", - акцентував міністр.
Водночас він відзначив успіхи України, зокрема й у Чорному морі та Курській області Росії.
"Україні вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їй вже вдалось вибити Путіна з Чорного моря. Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюся, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", - додав головний британський дипломат.
За інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.
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