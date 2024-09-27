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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в I півріччі зріс на 50,2% - Держстат

22:41 27.09.2024 |

Економіка

 

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-червні 2024 року збільшився на 50,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 82,4 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

У червні-2024 індекс будівельної продукції перевищив показник червня-2023 на 13,8%, а попереднього місяця - на 88,3%, зазначає Держстат.

Як повідомило статвідомство, у січні-червні 2024 року до аналогічного періоду 2023-го зростання обсягів будівництва спостерігалося в усіх сегментах. Так, у житловому будівництві зростання становило 27,9% (до 11,7 млрд грн), у нежитловому - 44% (до 20,9 млрд грн), в інженерному - 59,8% (до 49,6 млрд грн). Індекси будівельної продукції за зазначеними категоріями в першому півріччі становили 116,8%, 131,6% і 146,1% відповідно.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будпродукції в червні-2024 у житловому будівництві становили 43,2%, у нежитловому - 98,4%, в інженерному - 124,1%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 43,8%, 93,9% і 100% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт у першому півріччі становила 43,7%, ремонту - 29,4%, реконструкції та технічного переоснащення - 26,9%.

Держстат зазначає, що публікація даних була відкладена через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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