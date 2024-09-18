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YASNO пропонує під ключ системи безперебійного енергоживлення 5, 10 і 15 кВт
12:18 18.09.2024 |
Залишайтесь зі світлом, навіть коли за графіком його немає. Встановіть в себе вдома чи в офісі систему безперебійного живлення від YASNO. Це зручно, надійно та «під ключ» від нашої команди.
Як це працює?
▪️ Ми повністю підбираємо проєкт під ваші потреби та протягом 1-го дня встановлюємо систему, яка складається з інвертора та акумуляторних батарей певної потужності.
▪️ Коли відключень немає - інвертор заряджає батареї від мережі. А коли світло зникає, система автоматично перемикається на живлення від акумуляторів - ні ви, ні техніка вдома цього навіть не помітите.
▪️ Продовжуйте працювати або займатися побутовими справами, поки світло не повернеться.
Що потрібно, щоб замовити монтаж системи? Кілька кроків:
👉 Оформіть заявку за цим посиланням: bit.ly/yasno_ups
👉 Дочекайтесь фахівців, щоб вони оглянули локацію під монтаж.
👉 Підпишіть договір з YASNO та оплатіть аванс.
👉 Після того, як наша команда змонтує обладнання, оплатіть решту суми.
Випереджаючи ваші питання: на інвертори у нас 5 років гарантії, на акумуляторні батареї - 10 років. Ще 1 рік гарантії на монтажні роботи.
Все обладнання тільки від офіційних дистриб'юторів.
Пропозиція зі встановлення систем безперебійного живлення діє для Києва та області, а також для Дніпра та Дніпропетровської області.
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