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Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
Коаліція Darkstar інвестувала 600 тисяч євро в українсько-естонський стартап Farsight Vision, який покращує можливості для ситуативної обізнаності на фронті.
Про це DOU повідомив підприємець і співзасновник коаліції Рагнар Сасс.
"Платформа Farsight Vision вже довела свою ефективність на полі бою. Команда отримала один із найпозитивніших відгуків під час нашого першого Extreme Bootcamp. Цей стартап має можливість покращити українську національну безпеку й вивести її на глобальний рівень. Усі члени коаліції Darkstar допоможуть команді досягти цього", - зазначив Рагнар Сасс.
Команда Farsight Vision створила платформу для ситуаційної обізнаності й розвідки на полі бою. Технологія об'єднує і зшиває відеоматеріали у форматі "цифрового двійника".
"Це допомагає краще планувати військові місії (наприклад, із незнайомою місцевістю, логістикою, розміщенням озброєння тощо). А також значно скорочує час, необхідний для обробки цих даних - хвилини замість днів", - прокоментували у Darkstar.
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