НБУ прогнозує зростання економіки цього року на 3,7% попри складну ситуацію в енергетиці

Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми залишаємося в парадигмі базового сценарію прогнозу, який презентували в липні. Попри виклики, економіка цьогоріч зросте на 3,7%. Припущення щодо дефіциту електроенергії на цей рік - 7%. Якщо не буде нових значних руйнувань, ми його можемо навіть поліпшити в жовтні", - зазначив Пишний.

Він додав, що попри все, ділові очікування в серпні повернулися до висхідного тренду.

Пишний зауважив, що банки об'єдналися для фінансової підтримки відновлення енергетики. Кількість заявок, які банки вже задовольнили в частині кредитування як малих, так і великих потужностей - більше тисячі.

"На сьогодні профінансовано понад 100 МВт. Система набирає обертів, конкуренція між банками зростає, буде профінансовано значно більше", - підкреслив голова НБУ.

Він також нагадав, що в жовтні 2022 року було створено проєкт PowerBanking, і на сьогодні є 2440 відділень, які можуть підтримати функціонування в умовах блекауту.

"Але навіть в цьому напрямі робота не зупиняється. Наприклад, зараз ми напрацьовуємо регламенти, що дадуть змогу зменшити вплив технологічних перерв", - сказав Пишний.

На початку вересня повідомлялося, що українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.