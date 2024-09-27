Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ прогнозує зростання економіки цього року на 3,7% попри складну ситуацію в енергетиці
18:26 27.09.2024 |
Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"Ми залишаємося в парадигмі базового сценарію прогнозу, який презентували в липні. Попри виклики, економіка цьогоріч зросте на 3,7%. Припущення щодо дефіциту електроенергії на цей рік - 7%. Якщо не буде нових значних руйнувань, ми його можемо навіть поліпшити в жовтні", - зазначив Пишний.
Він додав, що попри все, ділові очікування в серпні повернулися до висхідного тренду.
Пишний зауважив, що банки об'єдналися для фінансової підтримки відновлення енергетики. Кількість заявок, які банки вже задовольнили в частині кредитування як малих, так і великих потужностей - більше тисячі.
"На сьогодні профінансовано понад 100 МВт. Система набирає обертів, конкуренція між банками зростає, буде профінансовано значно більше", - підкреслив голова НБУ.
Він також нагадав, що в жовтні 2022 року було створено проєкт PowerBanking, і на сьогодні є 2440 відділень, які можуть підтримати функціонування в умовах блекауту.
"Але навіть в цьому напрямі робота не зупиняється. Наприклад, зараз ми напрацьовуємо регламенти, що дадуть змогу зменшити вплив технологічних перерв", - сказав Пишний.
На початку вересня повідомлялося, що українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.
На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ прогнозує зростання економіки цього року на 3,7% попри складну ситуацію в енергетиці
|В Україні запустили програму електронного резидентства
|В Україні розширили перелік професій на перекваліфікацію за державний кошт
|Україна в новому сезоні експортувала понад 10 мільйонів тонн зернових
|Польське експортно-кредитне агентство вперше застрахувало інвестиції в Україні
|Нафта перейшла до помірного зростання, але завершує тиждень у мінусі, Brent - у $71,7 за барель
Бізнес
|Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters