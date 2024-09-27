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АНАЛІТИКА

Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд

 

Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння вартістю 2,4 млрд доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону та пресслужбу Білого дому.

Як зазначили у Пентагоні, пакет дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонну промислову базу України та підтримає її потреби в обслуговуванні та підтримці.

Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.

До нового пакету на 2,4 млрд доларів увійшли:

* боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;
* боєприпаси класу "повітря-земля";
* безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;
* обладнання для боротьби із безпілотниками;
* безпілотні надводні судна;
* обладнання захищеного зв'язку;
* обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
* запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Це двадцять перший пакет у рамках ініціативи USAI для України від США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов'язаних з нею коаліцій, щоб забезпечити підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - запевнили в Міноборони США.

При цьому, окрім пакету, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.

Як розповів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден, США відремонтують та нададуть Україні додаткову батарею ППО Patriot та більшу кількість ракет Patriot.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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