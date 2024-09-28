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АНАЛІТИКА

В Україні зібрали вже понад 50 мільйонів тонн нового врожаю

23:42 27.09.2024 |

Новини АПК

В Україні зібрали вже понад 50 мільйонів тонн нового врожаю

 

В Україні станом на 27 вересня аграрії зібрали 50,4 млн тонн нового врожаю з площі 14,2 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Загалом зібрано 34,3 млн тонн зернових, 13,6 млн т олійних та 2,5 млн т цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пшениці намолочено 22,3 млн т із площі 4,9 млн га, ячменю - 5,5 млн т із площі 1,4 млн га, гороху - 465,3 тис. т із площі 212,2 тис. га та кукурудзи - 4,7 млн т із площі 920,7 тис. га.

Крім цього, українські аграрії намолотили 147,8 тис. т проса з площі 77,7 тис. га, гречки - 115,5 тис. т з площі 78,3 тис. га, насіння ріпаку - 3,5 млн т з площі 1,3 млн га.

Врожай соняшнику склав 6,6 млн т насіння з площі 3,3 млн га, а сої - 3,5 млн т з площі 1,6 млн га.

Лідирують по валовому збору зернових сільгосптоваровиробники Одещини (4,2 млн т), Полтавщини (2,9 млн т) та Дніпропетровщини (2,5 млн т).

По урожайності в лідерах аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини - 60,1 ц/га та Івано-Франківщини - 58,9 ц/га.
 

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