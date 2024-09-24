Не найкращий камерофон, але в ТОП-4: DxOMark оцінив камеру iPhone 16 Pro Max

20 вересня компанія Apple офіційно розпочала продаж нової лінійки смартфонів iPhone 16. І саме цього дня вийшов великий огляд камери iPhone 16 Pro Max, проведений фахівцями DxOMark.

За підсумками тестування iPhone 16 Pro Max отримав середній бал 157: 157 за фото, 80 за боке, 142 за зум і 159 за відео. Результат у 157 балів свідчить про те, що iPhone 16 Pro Max - один із топових, але все ж не найкращий камерофон на сучасному ринку.

Зараз смартфон перебуває на 4 місці рейтингу DxOMark. Точно такий самий результат у Huawei Mate 60 Pro+ і Oppo Find X7 Ultra. А вище розташувалися Honor Magic6 Pro і Google Pixel 9 Pro XL (по 158 балів) та нинішній лідер - Huawei Pura70 Ultra (163 бали).

Серед плюсів камери - найкращий відеорежим на смартфоні, широкий динамічний діапазон, природне перенесення кольорів, чудовий рівень деталізації та ефективна стабілізація відео. Але є і мінуси: відсутність деталізації на надшироких фотографіях; мала глибина різкості, через що фонові об'єкти на групових знімках опиняються не у фокусі; небажані артефакти, включаючи відблиски, ореоли тощо.