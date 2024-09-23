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Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
22:21 23.09.2024 |
Google оголосив про значне оновлення свого менеджера паролів, яке дає змогу використовувати ключі доступу на настільних комп'ютерах, що працюють на Windows, macOS і Linux.
Раніше ключі доступу були доступні тільки для Android, але тепер вони синхронізуються між усіма пристроями, включно з Windows, macOS і Linux, а ChromeOS нині перебуває в стадії бета-тестування. Це оновлення усуває необхідність сканування QR-кодів з Android-пристроїв, роблячи процес входу в систему швидшим і безпечнішим. Користувачі можуть використовувати біометричні дані, такі як відбитки пальців або розпізнавання обличчя, для входу на сайти з настільних комп'ютерів.
Для створення і використання ключів доступу на нових пристроях знадобиться шестизначний PIN-код, зашифрований наскрізним шифруванням. Google стверджує, що цей PIN-код не може бути доступний нікому, навіть самій компанії. Користувачі також можуть вибрати довший буквено-цифровий PIN-код для додаткової безпеки. Apple нещодавно також внесла схожі зміни, які також спростили управління паролями за допомогою нового застосунку "Паролі" для iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15.
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