Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах

Google оголосив про значне оновлення свого менеджера паролів, яке дає змогу використовувати ключі доступу на настільних комп'ютерах, що працюють на Windows, macOS і Linux.

Раніше ключі доступу були доступні тільки для Android, але тепер вони синхронізуються між усіма пристроями, включно з Windows, macOS і Linux, а ChromeOS нині перебуває в стадії бета-тестування. Це оновлення усуває необхідність сканування QR-кодів з Android-пристроїв, роблячи процес входу в систему швидшим і безпечнішим. Користувачі можуть використовувати біометричні дані, такі як відбитки пальців або розпізнавання обличчя, для входу на сайти з настільних комп'ютерів.

Для створення і використання ключів доступу на нових пристроях знадобиться шестизначний PIN-код, зашифрований наскрізним шифруванням. Google стверджує, що цей PIN-код не може бути доступний нікому, навіть самій компанії. Користувачі також можуть вибрати довший буквено-цифровий PIN-код для додаткової безпеки. Apple нещодавно також внесла схожі зміни, які також спростили управління паролями за допомогою нового застосунку "Паролі" для iOS 18, iPadOS 18 та macOS 15.