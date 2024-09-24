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АНАЛІТИКА

ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони

09:39 24.09.2024 |

Політика, Новини IT

ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони

 

Українські військові активно користуються платформою ШІ Avengers у війні із росіянами. Вона допомагає виявляти велику кількість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, щотижня українські захисники за допомогою Avengers автоматично виявляють 12 тисяч ворожих цілей.

У Міноборони уточнюють, що така платформа дозволяє операторам дронів приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Інтеграція працює у стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, унікальна у світі за обсягом відео з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", - розповіла заступник голови Міноборони Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує вдосконалювати платформу Avengers, щоб покращувати якість розпізнавання ворожої техніки. Це зокрема стосується захованої в лісах ворожої техніки і не тільки.

Що передувало

Нагадаємо, у липні стало відомо, що українська бойова система DELTA пройшла перевірку за стандартами НАТО.

Така система дозволяє створювати цифрову карту поля бою як реального часу. Також за допомогою такої системи військові можуть обмінюватись інформацією.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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