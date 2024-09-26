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Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
17:36 26.09.2024 |
Бундестаг у четвер погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро, повідомили в уряді Німеччини.
"Це дасть змогу закупити додаткові засоби ППО, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили в захисті своєї країни", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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