Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України

"Мало того, що гроші будуть в обхід рішення Ради направляти на різні програми (а просто "за рішенням КМУ"), цинізм ситуації в тому, що ми з Фонду соцстраху будемо фінансувати індустріальні парки, техніку і кешбек", - наголосив Железняк.