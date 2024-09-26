Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України

 

Бундестаг у четвер погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро, повідомили в уряді Німеччини.

"Це дасть змогу закупити додаткові засоби ППО, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили в захисті своєї країни", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2085
  0,0562
 0,14
EUR
 1
 45,9598
  0,2360
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9315  0,06 0,14 41,5685  0,09 0,21
EUR 45,8085  0,09 0,20 46,5319  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2400  0,06 0,15 41,2600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес