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АНАЛІТИКА

Британія передасть Україні більше самохідних гаубиць AS90

 

Великобританія надішле на потреби українських Сил оборони партію самохідних артилерійських установок (САУ) AS90 , повідомили у британському уряді в четвер, 26 вересня. Спочатку уряд Кіра Стармера планував поставити українській армії 12 одиниць САУ упродовж 100 днів після вступу на посаду. Але тепер анонсував передачу загалом 16 таких установок.

Як повідомили в уряді Великобританії, десять САУ уже були передані Україні, а ще шість - надійдуть у найближчі тижні.

"Артилерія відіграла життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", - наголосили в британському уряді.

Як повідомлялося, у 2023 році дві групи українських артилеристів пройшли у Великобританії навчання на САУ AS90. В українському міноборони зауважували, що AS90 - це високоточна сучасна артилерійська система, яка "забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані".

Новий британський підрозділ у справах України

У Лондоні також оголосили про створення нового спільного відділу міноборони та МЗС на чолі з міністром оборони Джоном Гілі та міністром закордонних справ Девідом Леммі, який "об'єднає досвід і допоможе запровадити новий загальнодержавний підхід до України".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час візиту до Києва 11 вересня, анонсував фінансову допомогу Україні на понад 780 мільйонів доларів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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