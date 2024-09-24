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АНАЛІТИКА

Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров

 

]Власник Telegram Павло Дуров розповів про деякі оновлення на платформі, які ускладнять її використання з незаконними цілями.

Як зазначив Дуров, пошук у Telegram потужніший, ніж в інших месенджерах, оскільки дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. На жаль, цією функцією зловживали люди, які порушили Умови використання платформи для продажу незаконних товарів.

«За останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим. Увесь проблемний вміст, який ми виявили в Пошуку, більше не доступний. Якщо вам усе ж вдалося знайти щось небезпечне чи незаконне в Пошуку Telegram, повідомте нам про це через @SearchReport», ─ пише Павло Дуров.

Водночас Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності, щоб «ще більше стримувати злочинців». Відтепер IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила, можуть надаватись відповідним правоохоронним органам у відповідь на їхні законні запити.

«Ці заходи мають знеохотити злочинців», ─ вважає Дуров. «Пошук у Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам поставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів».

Нагадаємо, місяць тому Павла Дурова затримали в аеропорту Франції, після чого допитали за 12 пунктами обвинувачень.
За матеріалами: ITC.ua
 

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