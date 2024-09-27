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АНАЛІТИКА

Земельна реформа в Україні відбулася: найближчими роками земля може подорожчати на 20% - міністр агрополітики

 

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes Ukrainе.

"Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки - 178 344 га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 000 га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася", - сказав він.

Міністр також нагадав, що перші аукціони з оренди держземель відкриються 1 жовтня на "Прозорро.Продажі". У рамках програми "Земельний банк" можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша - 3969 га - у Кіровоградській області.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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