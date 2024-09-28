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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив колишнього мера Житомира головою Держагентства з відновлення

 

Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Сухомлина Сергія Івановича головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні уряду було призначено Ткаченка Тимура Фіруддіновича заступником Міністра розвитку громад та територій України.
За матеріалами: Економічна правда
 

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