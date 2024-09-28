Кабмін призначив колишнього мера Житомира головою Держагентства з відновлення

"Ми залишаємося в парадигмі базового сценарію прогнозу, який презентували в липні. Попри виклики, економіка цьогоріч зросте на 3,7%. Припущення щодо дефіциту електроенергії на цей рік - 7%. Якщо не буде нових значних руйнувань, ми його можемо навіть поліпшити в жовтні", - Пишний.