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Кабмін призначив колишнього мера Житомира головою Держагентства з відновлення
Кабінет міністрів призначив колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина головою Держагентства з відновлення.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Призначено Сухомлина Сергія Івановича головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на засіданні уряду було призначено Ткаченка Тимура Фіруддіновича заступником Міністра розвитку громад та територій України.
За матеріалами:
Економічна правда
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