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Фонд декарбонізації профінансував перший проєкт енергоефективності
23:38 27.09.2024 |
АТ "Фонд декарбонізації" профінансувало перший проєкт енергоефективності - модернізацію мережі вуличного освітлення у Вознесенську Миколаївської області.
Як передає Укрінформ, про це повідомила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва у Фейсбуці.
"Перший кредит вже видано, проєкт профінансовано: 18 млн грн підуть на енергосервіс мережі вуличного освітлення у Вознесенську на Миколаївщині. Результатами стануть: економія коштів місцевих бюджетів, зменшення споживання тепла та електроенергії, скорочення викидів двоокису вуглецю", - написала Замазєєва.
За її словами, до кінця 2024 року заплановано видати підприємствам та муніципалітетам 859 млн грн кредитів для проведення енергоефективних заходів. Зараз на розгляді фонду перебувають ще кілька заявок.
Замазєєва повідомила, що Фонд декарбонізації надає пільгові кредити у гривні на 1-10 років під 9% річних, для національного виробника - 7% річних. Сума кредиту - від 120 тис. до 25 млн грн.
Як повідомлялося, 28 серпня НБУ видав ліцензію новому учаснику ринку небанківських фінансових послуг - АТ "Фонд декарбонізації України".
У Державному фонді декарбонізації та енергоефективної трансформації упродовж 2024 року планується накопичити 26 млн доларів.
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