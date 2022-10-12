Прототип вітрогенератора Siemens побив світовий рекорд, виробивши 359 МВт·год за добу

Величезна вітряна турбіна Siemens Gamesa досягла такого рубежу по вихідній потужності всього через 10 місяців після того, як виробила першу електроенергію і передала її в мережу у випробувальному центрі в Остерілді, Данія.

SG 14-222 DD - це морська вітряна турбіна потужністю 14 мегават (до 15 МВт при використанні функції Power Boost). Вона оснащена ротором діаметром 222 метри, лопатями довжиною 108 метрів (відлитими як єдине ціле та підлягаючими переробці), а площа її охоплення становить 39 000 квадратних метрів.

Найбільша вихідна потужність турбіни (як показав недавній експеримент) склала 359 МВт·год протягом 24 годин і є рекордною для галузі вітроенергетики на даний момент. За словами іспансько-німецького гіганта вітроенергетики Siemens Gamesa, цієї енергії достатньо електромобілю середнього розміру (наприклад, Tesla Model 3) для того, щоб він проїхав близько 1,8 млн км, або щоб забезпечити 18 000 домогосподарств енергією на рік.

"За рахунок збільшення діаметра ротора до 222 метрів з лопатями довжиною 108 метрів, SG 14-222 DD забезпечує більш ніж 25% річного виробництва енергії AEP в порівнянні з її попередницею. З кожним новим поколінням наших морських турбін з прямим приводом, у яких використовується менше рухомих частин, ніж у турбінах з редуктором, удосконалення компонентів забезпечують більш високу продуктивність за збереження надійності", - пише Siemens Gamesa.

Серійне виробництво турбін заплановане на 2024 рік.

У червні Siemens Gamesa вже отримала замовлення на 60 морських вітряних турбін SG 14-222 DD, які будуть встановлені на морській вітряній електростанції Moray West потужністю 882 МВт у Шотландії (це буде перше встановлення моделі).

Щоб отримати уявлення про розміри вітряка, погляньте на прототип SG 14-222 DD в цьому короткому відео:





Цілком ймовірно, що турбіни Siemens Gamesa потужністю 14,7 МВт недовго утримуватимуть звання "найпотужніших". У лютому 2021 року датський виробник вітряних турбін Vestas оголосив про запуск своєї нової морської вітряної турбіни - V236-15.0MW. У червні компанія уклала угоду про умовне замовлення на постачання 64 вітряних турбін V235-15,0 МВт для вітряної електростанції EnBW He Dreht потужністю 900 МВт у Німеччині у 2025 році.