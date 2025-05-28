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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $64,55 за барель
15:10 28.05.2025 |
Підйом цін на нафту посилився вдень у середу на повідомленнях про те, що США заборонили компанії Chevron експортувати нафту з Венесуели.
Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:22 EET підвищилася на $0,46 (0,72%), до $64,55 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,47 (0,77%), до $61,36 за барель.
Зростання котирувань у середу зумовлене повідомленнями про те, що Chevron Corp. втратила право експортувати нафту з Венесуели.
Як повідомило Reuters із посиланням на джерела, нова ліцензія, видана Chevron адміністрацією президента США Дональда Трампа, надає змогу компанії зберегти активи у Венесуелі, але не дає можливості експортувати нафту з країни. Термін дії попередньої ліцензії завершився 27 травня.
Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс під час пресконференції заявила, що влада США продовжить обмежувати фінансування режиму Мадуро, яке він використовує для пригноблення народу Венесуели.
Тим часом у вівторок обидві марки подешевшали на 1% на побоюваннях подальшого нарощування видобутку країнами ОПЕК+. Зустріч вісімки країн ОПЕК+, на якій обговорюватимуть видобуток нафти на липень, відбудеться в суботу, і за даними різних ЗМІ, на ній порушать питання третього поспіль збільшення нафтовидобутку на 411 тис. б/д.
"З позиції макроекономіки, ситуація виправдовує вичікувальний підхід у плані апетиту до ризику. Нафта не поспішає підніматися слідом за акціями, навіть на тлі зниження прибутковості довгострокових облігацій США і Японії, - зазначив Гаррі Чилінгірян з Onyx Capital Group. - Зараз є фундаментальний фактор, що утримує ціни на нафту у вузькому діапазоні, і він полягає в імовірності ще одного прискорення темпів зростання видобутку ОПЕК".
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