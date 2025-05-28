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Оборонні закупівлі: АОЗ законтрактувала понад 80% запланованого обсягу дронів та боєприпасів
14:05 28.05.2025 |
Агенція оборонних закупівель станом на травень 2025 року вже уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного призначення для ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні АОЗ.
В агенції пояснили, що доведена потреба - це перелік озброєнь, яке АОЗ має закупити для потреб Збройних Сил. Потреба формується Генеральним штабом та Міноборони. Показник не є статичним: з часом додаються нові обсяги, включаються позиції на заміну існуючим тощо.
В АОЗ назвали основні напрямки, за якими на травень вже укладено держконтракти з доведеної потреби: наземна техніка (85%), боєприпаси (83%), безпілотні апарати (81%).
"За напрямом безпілотних систем планується переведення роботи з ринком в інші інструменти, зокрема, з використанням електронної системи Prozorro для контрактування та DOT-Chain Defense для замовлень. Відповідні обсяги вже незабаром будуть оголошені. По боєприпасах додана нова номенклатура, що відображає поточні пріоритети в забезпеченні ЗСУ. Щодо техніки, де закупівельні проєкти, як правило, є найскладнішими за структурою, триває планове контрактування", - заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов.
В агенції підкреслили, що під час виконання контрактів усі закуплені товари постачаються до структур, відповідальних за логістику та розподіл, які далі визначають їх спрямування відповідно до потреб та рішень у межах сектору.
Зокрема, це стосується і безпілотних систем - так, упродовж січня-травня 2025 року на фронт поставлено 593 тис. дронів, які закупила АОЗ.
На початку травня 2025-го керівник офісу наземної техніки АОЗ Сергій Пролубщиков заявляв, що АОЗ у 2025 році законтрактувала вже близько 8 тис. наземних роботизованих комплексів. За його словами, основну увагу приділяють співпраці з приватними компаніями, які вперше контрактуються державою, оскільки їхня кількість суттєво зросла.
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