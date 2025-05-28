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АНАЛІТИКА

Україна направила в МАГАТЕ ноту через намір Росії під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми

 

Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні направило в Секретаріат МАГАТЕ вербальну ноту, у якій засудило очевидні наміри РФ з'єднати окуповану Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою РФ та самочинно відновити роботу АЕС.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

"З цього приводу нами було направлено до Секретаріату МАГАТЕ вербальну ноту з проханням поширити її як інформаційне циркулярне повідомлення для всіх держав-членів. У ноті наголошується, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. Усі ядерні об'єкти на території України, включаючи ЗАЕС, підпадають під виключну юрисдикцію Державної інспекції ядерного регулювання України. Жодного дозволу, технічного висновку чи ліцензії на будь-які подібні інфраструктурні чи експлуатаційні зміни ДІЯРУ не надавала", - заявив Вітренко, коментуючи повідомлення Greenpeace щодо будівництво росіянами лінії електропередачі для перезапуску ЗАЕС.

Він наголосив, що будівництво цієї ЛЕП є "чітким свідченням намірів Російської Федерації самочинно відновити роботу Запорізької АЕС - об'єкта, що залишається суверенною власністю України".

"Будь-яке введення ЗАЕС в експлуатацію без чітко вираженого дозволу українського ядерного регулятора є незаконним і створює безпосередню та неприйнятну загрозу ядерній безпеці", - підкреслив постпред України.

У надісланій в МАГАТЕ ноті наголошується, що цей ризик ще більше зростає з огляду на очевидний намір російської сторони від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України після завершення будівництва нової лінії електропередачі. Також вказується на те, що це позбавить станцію доступу до її єдиних легітимних і попередньо дозволених зовнішніх джерел електропостачання - ліній 750 кВ "Дніпровська" та 330 кВ "Феросплавна-1".

"Будь-яке умисне відключення цих українських ліній електропередачі - за умов триваючої військової окупації, відсутності кваліфікованого персоналу та незалежного регуляторного нагляду - суттєво підвищить ризик виникнення аварійних ситуацій із втратою зовнішнього електропостачання і критично підірве надійність систем безпеки реакторів. Крім того, будь-які модифікації ядерної інфраструктури без проведення незалежної оцінки та без участі національного регулятора прямо порушують стандарти безпеки МАГАТЕ, зокрема ті, що стосуються змін на ядерних установках", - йдеться у ноті.

Зазначається також, що відсутність технічної прозорості, ліцензованого і досвідченого персоналу, а також мілітаризація майданчика ЗАЕС додатково спричиняють погіршення загального стану безпеки, а це створює "системні ризики не лише для України, а й для всього регіону та за його межами".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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