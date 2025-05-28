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Уже 300 жінок приєдналися до держпрограми навчання "чоловічим" професіям. Які спеціальності найпопулярніші
14:31 28.05.2025 |
Український бізнес усе активніше долучається до експериментального проєкту Державної служби зайнятості, який спрямований на розширення професійних можливостей для жінок у сферах, де традиційно працюють переважно чоловіки.
Як повідомили у відомстві, до проєкту долучилися вже 300 жінок.
Зазначається, що межах проєкту роботодавці можуть підготувати спеціалісток для тих галузей, які відчувають нестачу кваліфікованих кадрів, а жінки - отримують шанс освоїти актуальну професію та гарантовано працевлаштуватися після навчання.
До п'ятірки лідерів серед регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Полтавська області.
Найчастіше жінки обирали такі професії, як верстатниця деревообробних верстатів, трактористка та водійка навантажувача.
Навчання у межах проєкту здійснюється коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, або 30 280 грн. Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.
Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких: водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая; машиністка крана; трактористка; майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів; слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.
Жінки в "чоловічих" професіях в Україні
Нагадаємо, на початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.
Пізніше Міністерство розвитку громад та територій розширило географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів.
Згодом стало відомо, що через дефіцит кваліфікованих кадрів у сільському господарстві внаслідок мобілізації Міністерство аграрної політики та продовольства планує готувати нових фахівців серед жінок.
У листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно мало представлені.
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