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В Україні цьогоріч запустять виробництва на 111 млн кубометрів біометану – Коваль
17:25 28.05.2025 |
В Україні до кінця 2025 року планують запустити виробництва біометану загальним обсягом у 111 млн кубометрів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"Цього року відкриються виробництва на 111 млн кубометрів біометану, і це лише початок. Адже наш потенціал виробництва оцінюється в майже 22 млрд кубометрів на рік", - зазначив Коваль.
Зазначається, що важливість розвитку біометану обговорювали під час круглого столу "Цифрові реєстри - основа прозорого ринку відновлюваної енергії", організованого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.
Коваль наголосив, що в Україні вже створені всі базові умови для розвитку сектору біометану: прийняте необхідне законодавство, створено реєстр біометану і систему гарантій походження.
Також наразі діють державні програми підтримки, зокрема для інвестиційних проєктів від 12 млн євро.
"Для цифровізації галузі біометану можна використати і Державний аграрний реєстр. Ця платформа допоможе забезпечити ефективну взаємодію між усіма учасниками ринку та автоматизувати прозорий розподіл держпідтримки у сфері біоенергетики", - додав Коваль.
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