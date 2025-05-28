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АНАЛІТИКА

В Україні цьогоріч запустять виробництва на 111 млн кубометрів біометану – Коваль

 

В Україні до кінця 2025 року планують запустити виробництва біометану загальним обсягом у 111 млн кубометрів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Цього року відкриються виробництва на 111 млн кубометрів біометану, і це лише початок. Адже наш потенціал виробництва оцінюється в майже 22 млрд кубометрів на рік", - зазначив Коваль.

Зазначається, що важливість розвитку біометану обговорювали під час круглого столу "Цифрові реєстри - основа прозорого ринку відновлюваної енергії", організованого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.

Коваль наголосив, що в Україні вже створені всі базові умови для розвитку сектору біометану: прийняте необхідне законодавство, створено реєстр біометану і систему гарантій походження.

Також наразі діють державні програми підтримки, зокрема для інвестиційних проєктів від 12 млн євро.

"Для цифровізації галузі біометану можна використати і Державний аграрний реєстр. Ця платформа допоможе забезпечити ефективну взаємодію між усіма учасниками ринку та автоматизувати прозорий розподіл держпідтримки у сфері біоенергетики", - додав Коваль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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