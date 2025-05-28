Рішення про відкриття експорту озброєння прийматиме не Мінекономіки – Качка

В Мінекономіки заявили, що існує запит на експорт зброї від оборонної промисловості. Рішення потребує розгляду на рівні РНБО, Ставки, щоб не підірвати постачання для ЗСУ.

В Україні існує запит з боку оборонної промисловості на дозвіл експорту зброї, однак ухвалення такого рішення потребує комплексного розгляду на найвищому державному рівні. Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час конференції "Експорт в умовах війни: виклики та можливості", передає УНН.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості експорту зброї, Качка наголосив, що такий запит існує й є абсолютно легітимним, але потребує глибокої координації з питань безпеки.

Ну він колись буде...Всі дуже добре чують запит в індустрії на відкриття експорту. Тобто нема такого, що там хтось пішов в глуху оборону і там: "Ні, ми не чуємо, не знаємо, а хто це?". Абсолютно чесний запит від виробників, що в їхніх спроможностей більше, ніж замовлення в нас є - зазначив Качка.

Водночас, за словами Качки, навіть попри готовність галузі, рішення про відкриття експорту зброї має ухвалюватися з урахуванням складної безпекової ситуації.

Нам потрібно розвивати виробничі потужності і закордоном, і так далі. Тобто, це все відбувається в контексті. Запит існує там на на порядку денному: як це зробити, коли найзручніше, як не підірвати ті постачання, які потрібні тут і зараз для Збройних сил України - зазначив Качка.

Він також підкреслив, що хоча формально частина повноважень може належати Міністерству економіки, на практиці такі рішення мають ухвалюватися на рівні РНБО, Ставки або інших вищих органів влади.

Я думаю, що той запит, який є від від індустрії, він легітимний, просто він дуже чітко для всіх проіндикований, так, що наші виробники в деяких сферах, мають виробничих потужностей достатньо для того, щоб ще експортувати і це допомагатиме їм розвантаження - додав заступник міністра.

Нагадаємо

Головною проблемою економіки України є різке скорочення експорту через втрату металургійних підприємств.

Головна проблема в експорті в нашій економіці, очевидно, це зменшення взагалі обсягів експорту номінально: і в грошах, і в тоннах. І тут треба розуміти, що головне падіння - це металургія. Ми втратили 3/4 нашої металургії - заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка