Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ

Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Риски вторжения России в Украину и отсутствие прогресса в переговорах между РФ и США напугало иностранцев, вложившихся в украинский госдолг. Как итог - они начали активно выводить деньги из страны, оказывая давление на курс гривны. Все это легло на и так непростую ситуацию с ценами, подтолкнув Нацбанк к повышению учетной ставки и пересмотру прогноза по инфляции.

Старт года выдался слишком нервным для украинских финансов. Слухи о новой агрессии РФ, вплоть до вторжения, заставили паниковать портфельных инвесторов, начавших "сбрасывать" украинский госдолг.

Нерезиденты в январе уменьшили свой портфель в облигациях госзайма на 6,2 млрд гривен, скупая доллары и тем самым оказывая давление на валютный рынок. Причем, как пояснили в Нацбанке, львиную долю бумаг они продали на вторичном рынке с "дисконтом", не дожидаясь погашения Минфином.

Вдобавок на фоне негатива от заявлений российских и западных политиков резко рухнули и украинские евробонды.

"Котировки 10-летних евробондов Украины ушли вниз на 9,4% - до 79,3 цента за 1 доллар номинала, что дает доходность к погашению на уровне 10,9% при купоне 7,37%", - указывают аналитики ИК Eavex Capital. Тогда как доходность облигаций з погашением в сентябре достигла 20%, а по бондам с выплатой в последующие три года - до 14-15%, добавили эксперты группы ICU.

Курс упал, но это не повод для паники

Истерия от нагнетания обстановки возле украино-российской границы не обошла стороной и валютный рынок. Курс гривны "просел" буквально на глазах, уверенно перешагнув отметку 28 гривен/доллар и закрепившись в районе 28,4 гривен/доллар. Что уже выше, чем ожидали ранее опрошенные РБК-Украина казначеи банков.

К середине этой недели ситуация несколько успокоилась, вчера межбанк показал хоть и небольшое, но укрепление гривны.

Комментируя скачок курса, в НБУ избегают слова "паника", называя происходящее на рынке "турбулентностью". Регулятор видит проблему больше в реакции нерезидентов, уверяя, что украинский бизнес и физлица реагировали гораздо спокойнее.

"Мы не видим никаких признаков панического поведения. У нас есть одна категория клиентов - нерезиденты, продавшие ценные бумаги - ОВГЗ, они сегодня демонстрируют действительно агрессивную покупку иностранной валюты", - сказал в четверг глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В январе регулятор уже продал свыше 750 млн долларов, что на 600 млн меньше, чем в декабре. К слову, в марте 20-го года, когда Украина ушла на локдаун из-за "ковида", Нацбанк, сглаживая колебания, чтобы не допустить обвала гривны, был вынужден продать свыше 2 млрд долларов.

Еще один фактор, раскачавший курс - большие бюджетные выплаты в декабре. Именно они обычно приводят к увеличению спроса на валюту в январе, пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. "В декабре Минфин потратил 76 млрд гривен. Часть этих денег через какое-то время ушла на валютный рынок", - сказал он.

Ставки сделаны: что будет с ценами в Украине

Российский фактор очень не вовремя наложился на ряд других проблем, оказывающих давление на украинскую экономику. Ключевая из них - все еще высокие цены на энергоносители, в частности, газ.

"Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и будет требовать постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - предупреждает Кирилл Шевченко.

Вдобавок будут расти расходы бизнеса по фонду оплаты труда. Это произойдет быстрее, чем ожидалось, из-за повышения спроса на рабочую силу в Украине и за рубежом и диспропорций на рынке труда.

"На фоне увеличения доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который будет сдерживать замедление инфляции", - предупреждают в НБУ.

Ко всему прочему, по ожиданиям Нацбанка, со стороны торговых партнеров Украины, где инфляция еще не достигла пиковых показателей, также будет сохраняться давление на цены.

Для инфляции негативные факторы все же преобладают над позитивными, как, например, рекордные урожаи и снижение цен на мировых рынках на некоторые виды продовольствия, а также эффект от укрепления гривны в 21-м году и т.д.

Взвесив это, регулятор пересмотрел свой прогноз по инфляции с 5% до 7,7% в 2022 году, а также ухудшил ожидания по росту реального ВВП с 3,8% до 3,4%.

"Ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длительный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире", - говорят в НБУ.

Реагируя на рост цен, Нацбанк также принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10%. Учетная ставка НБУ - это ориентир стоимости денег, который, среди прочего, влияет и на банковские ставки. И, по сути, это цена, по которой Нацбанк кредитует другие банки, влияя через этот инструмент на цены.

Если ставка высокая, то и кредиты дорогие, а потому население и бизнес предпочитают их не брать, а накапливать (в случае банков - часто в ОВГЗ или депсертификатах НБУ) и меньше тратить. Из-за этого политики часто критиковали правление НБУ, упрекая в излишней осторожности и жесткой монетарной политике.

Тогда как сторонники более "мягкого" подхода уверены, что в кризис лучше опустить ставки, залить экономику дешевыми кредитами и дать ей толчок для роста. Только цена такого решения - еще больший разгон инфляции и девальвация местной валюты, что на себе по итогу прошлого года сполна ощутила Турция.

Учитывая ситуацию с ценами и всплеск на валютном рынке, Нацбанк повысил ставку, как и ожидал рынок, сказал РБК-Украина финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Сомнения были только вокруг величины, на которую нужно ее повышать. Но, в любом случае, это адекватная реакция на сложившиеся вызовы, уверен он.

Будет ли прямое влияние учетной ставки на ставки банков по кредитам и депозитам - вопрос неоднозначный. В НБУ уверяют, что этот инструмент работает, что видно по итогам прошлого года, когда ставки также повышались.

Михаил Демкив указывает, что ставки по депозитам несколько выросли в последнем квартале 2021 года и продолжат расти в этом году. Но против этого играет серьезный фактор - очень высокая ликвидность банковской системы. "Люди продолжают держать деньги в банках даже при текущих процентах", - говорит он.

Кроме, собственно, повышения, НБУ задал ожидание по росту ставки в будущем до 11%, уточнил Демкив. "Планы России предусмотреть трудно, но в отличие от 2015 года, у НБУ есть значительно больший инструментарий - в разы более высокие резервы и работающий инструмент учетной ставки. Однако, если, не дай бог, будут бомбить украинские города, то здесь уже инфляцией управлять сложно", - отметил аналитик ICU.

И хотя реакция НБУ на инфляцию верная, едва ли только монетарными методами можно достичь поставленной цели, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Они отдают себе отчет, что это вынужденная мера, но она не станет панацеей. Ведь с повышением ставки НБУ одновременно увеличил прогноз про инфляции. Это совпадает с тем, что мы видим последние месяцы", - говорит он.

На инфляцию, отметил аналитик, давят цены энергоресурсов, а потому самой учетной ставкой здесь не помочь. И в данном случае важно, как правительство будет действовать - станет ли ограничивать тарифы на газ и другие услуги ЖКХ для населения после отопительного сезона или установит их в уровень "рынка".

"Любое ограничение потребительской инфляции, особенно административное, влечет за собой другие опасные перекосы. За это придется платить либо государству, к примеру, "Нафтогазу" или "Энергоатому", либо промышленным потребителям газа и электроэнергии. Но потом это все равно найдет отражение в росте потребительских цен", - считает Паращий.

Поближе к МВФ или у кого теперь одалживать

Нацбанк в своих ожиданиях и прогнозах исходит из того, что Украина продолжит работу с МВФ и сможет рассчитывать на средства по кредитной программе. Что особенно важно из-за напряженной геополитической ситуации и конкуренции за инвесторов между странами с развивающимися рынками.

Минфину в этом плане уже сейчас непросто. Из-за реакции нерезидентов и их "выхода" из ОВГЗ правительству становится сложнее размещать облигации, что подтвердили итоги аукциона во вторник. Тогда удалось привлечь в бюджет немногим более 4,2 млрд гривен, из которых "львиная доля" - валютные облигации. По объему это один из худших аукционов с осени прошлого года.

Кроме того, едва ли сейчас имеет смысл говорить о планах по заимствованиям на внешних рынках капитала. Инвесторы, как ранее писало РБК-Украина, и так начинают терять интерес к странам с развивающимися рынками, увеличивая премию за риск при покупке их долга. А в случае Украины добавляются и риски "российского фактора", что еще больше удорожит любое рыночное заимствование для нашей страны.

Едва ли кто-то может спрогнозировать, как долго внешние финансовые рынки будут закрытыми для Украины. В прошлом году, когда инвесторы тоже были напуганы рисками эскалации у границ со стороны РФ, еврооблигации падали в цене, как и сейчас. Но как только россияне отвели войска вглубь своей страны, буквально через несколько дней Украина, увидев "окно", провела выпуск еврооблигации.

"Деэскалация рано или поздно произойдет. И, скорее всего, риски вернутся ближе к тому уровню, где они были два месяца назад. Если "окна" для размещения не будет, Украине вполне может хватить нерыночных займов от МВФ, Всемирного банка и других кредиторов", - рассуждает Александр Паращий.

При более плохом сценарии, скажем, если риски эскалации продлятся несколько месяцев и даже полгода, возможно, стоит говорить о каком-то более серьезном межгосударственном финансировании или даже о реструктуризации госдолга.

"Украина не выдержит так долго под давлением, да и не нужно ей это делать. Если Запад не способен решить вопросы с Россией, значит, придется активнее помогать Украине", - говорит аналитик ИК Concorde Capital.

Помимо санкций и политического давления на РФ, западные партнеры уже сейчас могут помочь Украине с размещением еврооблигаций, предоставив свои гарантии по выплате этого долга. Тем более что такой инструмент США уже использовали в 2014-2016 годах, позволив Украине занять под исторически низкий процент и протянув ей руку в сложное время. К слову, те выпуски облигаций правительство уже успешно погасило.

Подобный жест сейчас стал бы не только экономической подушкой безопасности, но и политическим сигналом, что Украина может рассчитывать на реальную поддержку Запада.