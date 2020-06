Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 16 июня отменил решение Апелляционного суда Донецкой области, который в 2018 году отказался открыть производство по жалобе ряда офшорных компаний по делу о конфискации около $1,5 млрд преступной организации Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает БизнесЦензор.

В частности, Суд рассмотрел кассационные жалобы представителей кипрских компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd , Foxtron Networks Limited, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

Этим решением представителям кипрским компаний было отказано в открытии производства по их апелляционными жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении Аркадия Кашкина.

"ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в мае 2017 года компании-резиденты Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd подали апелляционные жалобы на решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта, согласно которому они входят в перечень юридических лиц, к которым применена спецконфискация в отношении Аркадия Кашкина в уголовном производстве от 15 марта 2017 года.

Суд тогда принял решение о конфискации принадлежащих компаниям активов, а также постановил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 21 марта 2017 года между Кашкиным и прокурором.

В частности, речь идет о средствах и облигациях ряда офшорных компаний, которые, по данным следствия, в течение 2011-2013 годов через собственные счета в банковских учреждениях Латвии, под видом инвестиций в Украину, покупали ОВГЗ и аккумулировали на счетах в государственных и коммерческих банках Украины ценные бумаги на $1,36 млрд и 4,03 млн евро.

Однако в мае 2017 года Апелляционный суд отказался принять жалобу представителей ряда кипрских компаний на решение суда первой инстанции, благодаря которому была проведена спецконфискация средств окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму около $1,5 млрд. Они оспорили это решение в Верховном Суде.