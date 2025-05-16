Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася

"Він збирався поїхати, тому що думав, що я поїду, але він не збирався, якщо мене там не буде. І я не вірю, що щось станеться, подобається це вам чи ні, поки ми не зустрінемося. Ми маємо вирішити це питання, бо занадто багато людей гине", - зазначив він.