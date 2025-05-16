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АНАЛІТИКА

Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася

 

Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів у Стамбулі заявив, що питання зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним обговорювалося.

Під час спілкування з журналістами після переговорів із росіянами, Умєров повідомив, що окрім гуманітарного треку (питання обміну) та припиненню вогню, підіймалася тема "потенціальної зустрічі на рівні лідерів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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