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Умєров після переговорів у Стамбулі: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася
16:50 16.05.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров після переговорів у Стамбулі заявив, що питання зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним обговорювалося.
Під час спілкування з журналістами після переговорів із росіянами, Умєров повідомив, що окрім гуманітарного треку (питання обміну) та припиненню вогню, підіймалася тема "потенціальної зустрічі на рівні лідерів".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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