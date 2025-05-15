Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія погрожує TikTok штрафом за порушення правил цифрової реклами
14:24 15.05.2025 |
Європейська комісія звинуватила популярну соціальну мережу TikTok у порушенні правил ЄС у сфері цифрових послуг через недостатнє розкриття інформації про рекламу на платформі.
Про це йдеться в попередніх висновках, оприлюднених у четвер, 15 травня, цитує Politico, передає "Європейська правда".
Єврокомісія вважає, що TikTok не надає користувачам повної інформації про рекламний контент: хто є його замовником, яка аудиторія була обрана для показу, а також який зміст мають ці оголошення.
Крім того, як зазначається, платформа не забезпечує можливості громадського пошуку оголошень.
У разі підтвердження порушень TikTok загрожує штраф до 6% від річного глобального доходу. Однак компанія має право надати пояснення або погодити з Єврокомісією виправлення для уникнення санкцій.
Звернемо увагу, що це вже другий випадок, коли платформа отримує офіційне попередження в рамках Закону про цифрові послуги (DSA).
Наразі остаточне рішення щодо штрафів або зобов'язань ще не ухвалене.
Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії - зокрема X, Meta, Apple і TikTok, - що ЄС готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.
23 квітня Єврокомісія визнала, що компанії Apple та Meta порушили вимоги DMA, та оштрафувала їх на 700 млн євро: Apple - на 500 млн євро, а Meta - на 200 млн євро.
У відповідь на це Apple готується оскаржити рішення Європейської комісії, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Пауелл попередив про волатильну інфляцію в майбутньому
|Ціни виробників у США у квітні впали на 0,5% м/м, максимум за 5 років
|Генсек НАТО прокоментував інцидент з танкером «тіньового флоту» РФ в Естонії
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
|Мерц пояснив, як виглядатиме покарання для Росії за відмову від «режиму тиші»
|У Європарламенті підтримали підвищення мит на агротовари з Росії та Білорусі на 50%
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
Бізнес
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року