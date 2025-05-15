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Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
18:37 15.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що посередниками на переговорах української та російської делегації у Стамбулі будуть США і Туреччина.
Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент заявив в ході пресконференції в Анкарі.
Коли його спитали про можливе залучення третьої сторони до перемовин, Зеленський сказав, що це будуть "США і турецька сторона".
При цьому він не знає точного часу, коли можуть початись потенційні переговори між делегаціями України та РФ у турецькому Стамбулі.
"Я тому і говорю, що я вважаю, що є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні (15 травня - Ред.) у Туреччині. А далі тільки зміни", - сказав він.
При цьому президент додав, що частина української команди вже перебуває у Стамбулі, делегація перебуватиме там у четвер, а також "на всяк випадок завтра".
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