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АНАЛІТИКА

Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту

14:01 15.05.2025 |

Новини IT

Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту

 

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту.

Документ у місті Страсбург підписали заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція визначає ключові принципи, яких мають дотримуватися країни під час розроблення законів і впровадження ШІ у публічному секторі. Серед них:

* повага до людської гідності й автономії;
* прозорість та нагляд;
* недискримінація;
* захист приватності;
* надійність;
* безпека інновацій.

"Підписання конвенції - важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього - ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери", - наголосили у Мінцифри.

Конвенцію вже підписали 15 урядів, зокрема США, Велика Британія, Канада, Японія, Ізраїль, країни ЄС та члени Ради Європи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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