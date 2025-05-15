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Україна підписала перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту
14:01 15.05.2025 |
Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що це перший міжнародний договір у сфері штучного інтелекту.
Документ у місті Страсбург підписали заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.
Конвенція визначає ключові принципи, яких мають дотримуватися країни під час розроблення законів і впровадження ШІ у публічному секторі. Серед них:
* повага до людської гідності й автономії;
* прозорість та нагляд;
* недискримінація;
* захист приватності;
* надійність;
* безпека інновацій.
"Підписання конвенції - важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього - ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери", - наголосили у Мінцифри.
Конвенцію вже підписали 15 урядів, зокрема США, Велика Британія, Канада, Японія, Ізраїль, країни ЄС та члени Ради Європи.
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