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АНАЛІТИКА

У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв «харківських угод» 2010 року, повідомили у «Євросолідарності»

22:56 16.05.2025 |

Політика

 
Співробітники Державного бюро розслідувань прийшли у п'ятницю вранці з обшуками до помешкання надзвичайного та повноважного посла України, експосла України при ЄС, ексзаступника міністра закордонних справ України Костянтина Єлісєєва по справі так званих "харківських угод" від 2010 року, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".

"Єлісєєв є одним з найавторитетніших та всесвітньо відомих українських дипломатів, він вже майже 30 років - один з найактивніших адвокатів євроінтеграційного курсу нашої держави, був тривалий час головним переговірником від України щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС, промоутером безвізового режиму для громадян України", - відзначається в повідомленні політсили.

У "Євросолідарності" розцінюють обшуки як залякування оточення лідера партії Петра Порошенка, оскільки Єлісєєв є його дипломатичним радником.
 

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