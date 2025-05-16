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У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв «харківських угод» 2010 року, повідомили у «Євросолідарності»
22:56 16.05.2025 |
"Єлісєєв є одним з найавторитетніших та всесвітньо відомих українських дипломатів, він вже майже 30 років - один з найактивніших адвокатів євроінтеграційного курсу нашої держави, був тривалий час головним переговірником від України щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС, промоутером безвізового режиму для громадян України", - відзначається в повідомленні політсили.
У "Євросолідарності" розцінюють обшуки як залякування оточення лідера партії Петра Порошенка, оскільки Єлісєєв є його дипломатичним радником.
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