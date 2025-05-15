Google профінансувала ще 30 українських стартапів

Компанія Google у межах Фонду підтримки для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) оголосила ще 30 стартапів, що отримають фінансування. Вони зосереджені на технологічних проривах у таких сферах як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров'я та інших.
До нового списку увійшли наступні українські стартапи:
Advizor:
хмарне програмно-апаратне рішення для зменшення енергоспоживання та
підвищення ефективності для комерційної та промислової нерухомості.
Assisterr AI: мережа спеціалізованих мовних моделей малого розміру (Small Language Models).
AVS: онлайн-платформа для професійної підтримки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.
Beholder: штучний інтелект для виявлення та видобутку енергетичних ресурсів.
CheckEye: рішення на базі ШІ для ранньої діагностики хронічних захворювань.
Chessed.me:
цифрова платформа, яка підвищує концентрацію та когнітивні здібності
дітей через індивідуальні заняття шахами під керівництвом викладачів.ChordChord:
музичний помічник, який допомагає музикантам та продюсерам швидше та
ефективніше створювати, вдосконалювати й завершувати музику.
Curify: платформа, яка пришвидшує процес набору пацієнтів для клінічних досліджень, спрощуючи пошук і участь у потрібних дослідженнях.
Datrics:
рішення на базі ШІ для автоматизованої аналітики в розмовному форматі,
що забезпечують миттєве отримання інсайтів на основі даних для бізнесу
та користувачів даних.
Deeployalty:
цифрова платформа, яка допомагає банкам і ритейлерам залучати та
монетизувати клієнтів через інтеграцію програм лояльності, кешбеку та
електронних чеків у банківські додатки.
Deus Robotics:
гнучка система роботизованої автоматизації, яка об’єднує та вдосконалює
роботів будь-яких брендів для оптимізації складських операцій.
eKidz.eu: застосунок, який робить навчання грамотності та нової мови легким і доступним для кожної дитини.
Fintellect: фінансовий ШІ-копілот для компаній у сфері послуг.
Getpin: платформа на базі ШІ, яка допомагає бізнесу покращити онлайн-присутність, керувати відгуками клієнтів і збільшувати продажі.
Haiqu: програмне забезпечення для підвищення ефективності квантових комп'ютерів і створення практичних застосунків.
HIMERA: інноваційна адаптивна система зв’язку для цивільних і спеціалізованих користувачів у складних умовах.
ITFin: єдина система для оптимізації усіх процесів бізнесу.
Knowledgator: ML-рішення з відкритим кодом для перетворення неструктурованих даних на знання.
Mawi: система безперервного моніторингу артеріального тиску.
Mosqitter: інноваційні екологічні рішення для боротьби зі шкідливими комахами.
Nanit Robot: онлайн-академія робототехніки.
Oboard.io: OKR-платформа, яка допомагає командам та організаціям встановлювати чіткі, вимірювані цілі та досягати їх разом.OpenMinds: стартап у сфері когнітивної безпеки, що протистоїть авторитарному впливу та пропаганді.Ovul.AI: технологія відстеження гормонів на основі аналізу слини з використанням ШІ.PromoRepublic: маркетингова платформа для франшиз і мережевих бізнесів.
UpLife:
додаток-компаньйон для психічного здоров’я з терапією на основі КПТ
(когнітивно-поведінкової терапії) та інтерактивними інструментами.
V-Art: B2B рішення для оптимізації ліцензування даних для брендів і ШІ.
xTiles: візуальний універсальний робочий простір для особистого та командного використання.
Zibra AI: платформа на базі ШІ для створення спеціальних ефектів та 3D-контенту для ігор, телебачення, кіно та інших галузей.
ZVOOK: платформа для акустичної діагностики.
Фонд підтримки Google для стартапів в Україні загальним обсягом у $10
мільйонів адмініструється 1991, першим та найбільшим
стартап-акселератором України. Він надає підтримку українським
засновникам під час розвитку компаній та допомагає закладати основи для
післявоєнного економічного відновлення. Кожен переможець отримує $100
тисяч бездольового фінансування та підтримку Google разом з доступом до
продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові
$350 тисяч у вигляді кредитів для Google Cloud.