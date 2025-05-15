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АНАЛІТИКА

Google профінансувала ще 30 українських стартапів

13:37 15.05.2025 |

Новини IT

 

Компанія Google у межах Фонду підтримки для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) оголосила ще 30 стартапів, що отримають фінансування. Вони зосереджені на технологічних проривах у таких сферах як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров'я та інших.

До нового списку увійшли наступні українські стартапи:

  • Advizor: хмарне програмно-апаратне рішення для зменшення енергоспоживання та підвищення ефективності для комерційної та промислової нерухомості.
  • Assisterr AI: мережа спеціалізованих мовних моделей малого розміру (Small Language Models).
  • AVS: онлайн-платформа для професійної підтримки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.
  • Beholder: штучний інтелект для виявлення та видобутку енергетичних ресурсів.
  • CheckEye: рішення на базі ШІ для ранньої діагностики хронічних захворювань.
  • Chessed.me: цифрова платформа, яка підвищує концентрацію та когнітивні здібності дітей через індивідуальні заняття шахами під керівництвом викладачів.
  • ChordChord: музичний помічник, який допомагає музикантам та продюсерам швидше та ефективніше створювати, вдосконалювати й завершувати музику.
  • Curify: платформа, яка пришвидшує процес набору пацієнтів для клінічних досліджень, спрощуючи пошук і участь у потрібних дослідженнях.
  • Datrics: рішення на базі ШІ для автоматизованої аналітики в розмовному форматі, що забезпечують миттєве отримання інсайтів на основі даних для бізнесу та користувачів даних.
  • Deeployalty: цифрова платформа, яка допомагає банкам і ритейлерам залучати та монетизувати клієнтів через інтеграцію програм лояльності, кешбеку та електронних чеків у банківські додатки.
  • Deus Robotics: гнучка система роботизованої автоматизації, яка об’єднує та вдосконалює роботів будь-яких брендів для оптимізації складських операцій.
  • eKidz.eu: застосунок, який робить навчання грамотності та нової мови легким і доступним для кожної дитини.
  • Fintellect: фінансовий ШІ-копілот для компаній у сфері послуг.
  • Getpin: платформа на базі ШІ, яка допомагає бізнесу покращити онлайн-присутність, керувати відгуками клієнтів і збільшувати продажі.
  • Haiqu: програмне забезпечення для підвищення ефективності квантових комп'ютерів і створення практичних застосунків.
  • HIMERA: інноваційна адаптивна система зв’язку для цивільних і спеціалізованих користувачів у складних умовах.
  • ITFin: єдина система для оптимізації усіх процесів бізнесу.
  • Knowledgator: ML-рішення з відкритим кодом для перетворення неструктурованих даних на знання.
  • Mawi: система безперервного моніторингу артеріального тиску.
  • Mosqitter: інноваційні екологічні рішення для боротьби зі шкідливими комахами.
  • Nanit Robot: онлайн-академія робототехніки.
  • Oboard.io: OKR-платформа, яка допомагає командам та організаціям встановлювати чіткі, вимірювані цілі та досягати їх разом.
  • OpenMinds: стартап у сфері когнітивної безпеки, що протистоїть авторитарному впливу та пропаганді.
  • Ovul.AI: технологія відстеження гормонів на основі аналізу слини з використанням ШІ.
  • PromoRepublic: маркетингова платформа для франшиз і мережевих бізнесів.
  • UpLife: додаток-компаньйон для психічного здоров’я з терапією на основі КПТ (когнітивно-поведінкової терапії) та інтерактивними інструментами.
  • V-Art: B2B рішення для оптимізації ліцензування даних для брендів і ШІ.
  • xTiles: візуальний універсальний робочий простір для особистого та командного використання.
  • Zibra AI: платформа на базі ШІ для створення спеціальних ефектів та 3D-контенту для ігор, телебачення, кіно та інших галузей.
  • ZVOOK: платформа для акустичної діагностики.

    • Фонд підтримки Google для стартапів в Україні загальним обсягом у $10 мільйонів адмініструється 1991, першим та найбільшим стартап-акселератором України. Він надає підтримку українським засновникам під час розвитку компаній та допомагає закладати основи для післявоєнного економічного відновлення. Кожен переможець отримує $100 тисяч бездольового фінансування та підтримку Google разом з доступом до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів для Google Cloud.

    За матеріалами: mezha.media
     

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