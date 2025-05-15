Google профінансувала ще 30 українських стартапів

Компанія Google у межах Фонду підтримки для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) оголосила ще 30 стартапів, що отримають фінансування. Вони зосереджені на технологічних проривах у таких сферах як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров'я та інших.

До нового списку увійшли наступні українські стартапи:

Advizor: хмарне програмно-апаратне рішення для зменшення енергоспоживання та підвищення ефективності для комерційної та промислової нерухомості.

Assisterr AI: мережа спеціалізованих мовних моделей малого розміру (Small Language Models).

AVS: онлайн-платформа для професійної підтримки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

Beholder: штучний інтелект для виявлення та видобутку енергетичних ресурсів.

CheckEye: рішення на базі ШІ для ранньої діагностики хронічних захворювань.

Chessed.me: цифрова платформа, яка підвищує концентрацію та когнітивні здібності дітей через індивідуальні заняття шахами під керівництвом викладачів.

ChordChord: музичний помічник, який допомагає музикантам та продюсерам швидше та ефективніше створювати, вдосконалювати й завершувати музику.

Curify: платформа, яка пришвидшує процес набору пацієнтів для клінічних досліджень, спрощуючи пошук і участь у потрібних дослідженнях.

Datrics: рішення на базі ШІ для автоматизованої аналітики в розмовному форматі, що забезпечують миттєве отримання інсайтів на основі даних для бізнесу та користувачів даних.

Deeployalty: цифрова платформа, яка допомагає банкам і ритейлерам залучати та монетизувати клієнтів через інтеграцію програм лояльності, кешбеку та електронних чеків у банківські додатки.

Deus Robotics: гнучка система роботизованої автоматизації, яка об’єднує та вдосконалює роботів будь-яких брендів для оптимізації складських операцій.

eKidz.eu: застосунок, який робить навчання грамотності та нової мови легким і доступним для кожної дитини.

Fintellect: фінансовий ШІ-копілот для компаній у сфері послуг.

Getpin: платформа на базі ШІ, яка допомагає бізнесу покращити онлайн-присутність, керувати відгуками клієнтів і збільшувати продажі.

Haiqu: програмне забезпечення для підвищення ефективності квантових комп'ютерів і створення практичних застосунків.

HIMERA: інноваційна адаптивна система зв’язку для цивільних і спеціалізованих користувачів у складних умовах.

ITFin: єдина система для оптимізації усіх процесів бізнесу.

Knowledgator: ML-рішення з відкритим кодом для перетворення неструктурованих даних на знання.

Mawi: система безперервного моніторингу артеріального тиску.

Mosqitter: інноваційні екологічні рішення для боротьби зі шкідливими комахами.

Oboard.io: OKR-платформа, яка допомагає командам та організаціям встановлювати чіткі, вимірювані цілі та досягати їх разом.

OpenMinds: стартап у сфері когнітивної безпеки, що протистоїть авторитарному впливу та пропаганді.

Ovul.AI: технологія відстеження гормонів на основі аналізу слини з використанням ШІ.

PromoRepublic: маркетингова платформа для франшиз і мережевих бізнесів.

UpLife: додаток-компаньйон для психічного здоров’я з терапією на основі КПТ (когнітивно-поведінкової терапії) та інтерактивними інструментами.

V-Art: B2B рішення для оптимізації ліцензування даних для брендів і ШІ.

xTiles: візуальний універсальний робочий простір для особистого та командного використання.

Zibra AI: платформа на базі ШІ для створення спеціальних ефектів та 3D-контенту для ігор, телебачення, кіно та інших галузей.

ZVOOK: платформа для акустичної діагностики.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні загальним обсягом у $10 мільйонів адмініструється 1991, першим та найбільшим стартап-акселератором України. Він надає підтримку українським засновникам під час розвитку компаній та допомагає закладати основи для післявоєнного економічного відновлення. Кожен переможець отримує $100 тисяч бездольового фінансування та підтримку Google разом з доступом до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів для Google Cloud.