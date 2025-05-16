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Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі

Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі

 

Президент України Володимир Зеленський та лідери Коаліції охочих президент Емманюель Макрон, канцлер Фрідріх Мерц, прем`єри Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск провели з Тирани телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Перемовини (між українською та російською делегаціями) в Стамбулі були основною темою", - повідомив журналістам прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров.

Зеленський та лідери Коаліції охочих обговорили з Трампом телефоном результати перемовин у Стамбулі

 

Фотографії розмови, на якій Зеленський та четверо лідерів Коаліції охочих сидять окремо від всіх біля телефону опублікував у своєму Телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

 

Попередня розмова з Трампом у такому складі була у суботу, 10 травня, коли лідери Коаліції охочих приїхали до Києва до президента Зеленського.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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