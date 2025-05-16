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Українсько-російські перемовини у Стамбулі завершилися - SkyNews
15:48 16.05.2025 |
Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі, яка стала першою прямою зустріччю між двома ворогуючими сторонами за останні три роки, завершилися у п'ятницю.
Про це пише SkyNews з посиланням на власне джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини. Турецька сторона також брала участь в перемовинах.
Видання також пише, посилаючись на власні джерела, що під час перемовин РФ висунула "вимоги, які є нереалістичними та виходять далеко за рамки будь-чого, що обговорювалося раніше". Зокрема, мова йшла виведення українських військ з власне української території для забезпечення припинення вогню. Джерело назвали ці вимоги "нестартовими".
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