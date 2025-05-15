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АНАЛІТИКА

Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям

16:50 15.05.2025 |

Транспорт

Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям

 VW ID. 2all concept. Джерело: Volkswagen

Найочікуваніший електромобіль VW, компактний ID.2, буде представлений у серійному дизайні у 2026 році. Ця модель запустить низку серйозних змін для батарейних моделей німецького бренду, які поширяться на решту модельного ряду Volkswagen.

Autocar повідомив із посиланням на керівництво Volkswagen, що майбутній ID.2 стане початком переведення всього модельного ряду марки на нову, дешевшу у виробництві платформу MEB Plus. Ця архітектура є наступним щаблем еволюції наявної MEB.

Найбільшою зміною в MEB Plus порівняно з MEB стане використання літій-залізо-фосфатних (LFP) елементів живлення. Ця батарейна технологія трохи поступається за щільністю енергії нікель-марганець-кобальтовим (NMC) елементам, які наразі широко використовують західні автовиробники, проте вона дешевша. Тому LFP батареї особливо популярні в Китаї.

VW також стверджує, що технологія LFP прийде на інші моделі VW MEB незабаром після появи ID.2. Це означає, що ID.3, ID.7 та ID.4 також можуть стати значно дешевшими. Перехід на LFP також спричинить зміну дизайну машин. Однак технічні характеристики поки що не розкриваються.

Електромобілі Volkswagen стануть дешевшими завдяки новим батареям

 

Батареї LFP постачатимуться з нового акумуляторного заводу Volkswagen Group у Зальцгіттері, Німеччина. Підприємство також вироблятиме NMC батареї поточного покоління в менших масштабах, доки їх не витіснять більш сучасні накопичувачі.

Тим часом General Motors і LG Energy обіцяють здешевити електромобілі новими літій-марганцевими (LMR) акумуляторними батареями. Виробництво таких елементів планують розпочати 2028 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Volkswagen
 

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