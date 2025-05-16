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В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів
22:45 16.05.2025 |
Українська компанія Fulltime Robotics розробила лазерну турель SlimBeam потужністю 1,5 кВт, яка здатна ефективно знешкоджувати дрони та інші повітряні загрози на відстані до 1 км.
SlimBeam підтримує автономний режим роботи, а також може керуватися дистанційно через вебзастосунок, що забезпечує безпеку для операторів. Система може бути встановлена як на мобільні платформи, так і в стаціонарних пунктах для захисту критичної інфраструктури та стратегічних об'єктів.
Згідно з технічними характеристиками, невеликі дрони можуть бути знешкоджені на відстані до 800 метрів, а для засліплення камер БПЛА турель здатна діяти на відстані до 2 кілометрів. Окрім боротьби з повітряними загрозами, лазер можна застосовувати для нейтралізації вибухових речовин і в операціях з розмінування.
CEO компанії Fulltime Robotics Ігор зазначив, що промінь SlimBeam невидимий і безшумний, що є великою перевагою на полі бою. Турель також може бути використана для диверсійних місій: пропалення замків на відстані, розмінування чи детонації. У компанії готові розробляти більш потужні лазери для дій на більших дистанціях за умови масштабування виробництва.
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