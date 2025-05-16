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АНАЛІТИКА

В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів

22:45 16.05.2025 |

Економіка

В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів

 

Українська компанія Fulltime Robotics розробила лазерну турель SlimBeam потужністю 1,5 кВт, яка здатна ефективно знешкоджувати дрони та інші повітряні загрози на відстані до 1 км.

SlimBeam підтримує автономний режим роботи, а також може керуватися дистанційно через вебзастосунок, що забезпечує безпеку для операторів. Система може бути встановлена як на мобільні платформи, так і в стаціонарних пунктах для захисту критичної інфраструктури та стратегічних об'єктів.

В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів

 

Згідно з технічними характеристиками, невеликі дрони можуть бути знешкоджені на відстані до 800 метрів, а для засліплення камер БПЛА турель здатна діяти на відстані до 2 кілометрів. Окрім боротьби з повітряними загрозами, лазер можна застосовувати для нейтралізації вибухових речовин і в операціях з розмінування.

В Україні створили лазерну турель SlimBeam для знищення дронів

 

CEO компанії Fulltime Robotics Ігор зазначив, що промінь SlimBeam невидимий і безшумний, що є великою перевагою на полі бою. Турель також може бути використана для диверсійних місій: пропалення замків на відстані, розмінування чи детонації. У компанії готові розробляти більш потужні лазери для дій на більших дистанціях за умови масштабування виробництва.
За матеріалами: gagadget.com
 

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