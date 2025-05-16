ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ — фон дер Ляєн

Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну.

Про це журналістам повідомила презвидентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 16 травня, на полях саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) в Албанії.

За словами фон дер Ляєн, настав час посилити тиск, поки Путін не буде готовий до миру.

"Саме тому ми працюємо над 18-м пакетом санкцій", - наголосила президента ЄК.

За словами фон дер Ляєн, зокрема, йтиметься про санкційні обмеження щодо трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Також там розширять перелік суден тіньового флоту. Йтиметься про зниженнея стелі цін на нафту та посилення заходів проти російського фінансового сектору.





Шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) проходить 16 травня в Тирані, Албанія. Це перший раз, коли захід проходить у регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських процесах, йдеться на сайті Ради Європи.

Очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Захід організовано під спільним головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти та прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

Ключові теми саміту

Під гаслом "Нова Європа в новому світі: єдність - співпраця - спільні дії" учасники обговорять:

* Безпеку Європи та демократичну стійкість, зокрема війну Росії проти України.

* Конкурентоспроможність та економічну безпеку.

* Проблеми мобільності та розширення можливостей молоді.

Саміт включатиме пленарне засідання та три тематичні круглі столи, присвячені зазначеним темам.

Посли Європейського Союзу у середу, 14 травня, схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Остаточно ухвалити санкції має Рада ЄС. Офіційне ухвалення санкцій може відбутися на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у вівторок, 20 травня.

Санкції проти Росії після вторгнення в Україну

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції проти Москви. Ці заходи спрямовані на ізоляцію Росії на світовій арені, підрив її економіки та змушення її припинити агресивні дії. Основні види санкцій:

* Економічні: обмеження торгівлі, заборона експорту та імпорту певних товарів, технологій та послуг;

* Фінансові: замороження активів російських банків та окремих осіб, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи (SWIFT);

* Політичні: дипломатичні бойкоти, виключення з міжнародних організацій, обмеження дипломатичних відносин;

* Технологічні: обмеження доступу до високотехнологічних товарів та послуг, необхідних для розвитку російської промисловості та військового комплексу;

* Енергетичні: обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

Станом на зараз Європейський Союз запровадив 16 санкційних пакетів проти Росії та її поплічників.



