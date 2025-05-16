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АНАЛІТИКА

Макрон про розмову з Трампом: намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США

 

Президент Франції Емманюель Макрон розповів деталі про розмову європейських лідерів з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить телеканал BFMTV.

Макрон зазначив, що в ході розмови висловив обурення тим, що Росія не відреагувала на пропозицію про припинення вогню.

"Ми обговорили з президентом Трампом, що неприйнятно, що Росія не реагує на вимоги американців, підтримані Україною та європейцями. Ні щодо перемир'я, ні щодо зустрічі на рівні керівництва", - підкреслив французький президент.

Він додав, що європейці зараз намагаються переконати США долучитись до нових санкцій проти РФ, щоб посилити тиск на кремлівського правителя Владіміра Путіна.
 

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