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Bloomberg: США сказали європейцям, що й досі готові тиснути на Росію санкціями
23:53 16.05.2025 |
Серед європейських союзників України панує нерозуміння подальшої стратегії президента США Дональда Трампа, який досі не втілив у життя погрози примусити Росію до безумовного перемирʼя.
Про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Співрозмовники Bloomberg кажуть, що європейські держави в приватному порядку "розчаровані та збентежені" постійною зміною позиції президента США щодо війни Росії проти України.
Деякі з них ще вірять, що Трамп виконає свої попередні погрози про запровадження вторинних санкцій і банківських обмежень проти Росії та її поплічників, пише агентство.
Його джерела також зауважують, що в останні тижні позиція США щодо Росії стала більш безкомпромісною і що в адміністрації Трампа уже вважають Владіміра Путіна головним перешкодою для укладення "мирної угоди".
"Американські посадовці, які зустрілися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що на переговори відправить представників низького рівня", - ідеться в матеріалі.
Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп, зазначає Bloomberg.
Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.
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