Трамп не хоче, щоб Apple розширювала виробництво iPhone в Індії

Президент США Дональд Трамп заявив, що закликав генерального директора Apple Тіма Кука не розширювати виробництво iPhone в Індії, попри плани компанії. Про це Трамп розповів на пресконференції в Катарі, пише Axios.

За словами Трампа, він особисто сказав Куку: "Тім, ти мій друг, я завжди добре до тебе ставився. Але я не хочу, щоб ви будували заводи в Індії". Президент підкреслив, що США вже тривалий час мирилися з тим, що Apple виробляла продукцію в Китаї, однак тепер не зацікавлені у перенесенні виробництва до іншої іноземної країни.

Ці заяви пролунали на тлі новин про те, що Apple хоче значно розширити виробництво в Індії, щоб постачати смартфони до США. Це рішення компанія розглядає як заміну китайському виробництву через напругу у відносинах між США і Китаєм та нові торгівельні обмеження.

Водночас Трамп згадав про можливу нову торгівельну угоду між США та Індією, в рамках якої індійська сторона нібито не стягуватиме мита на американські товари.

Акції Apple на тлі заяв Трампа впали на 1% у передринковій торгівлі. Представники компанії поки що не прокоментували ситуацію.