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Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
23:51 15.05.2025 |
Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".
Про це свідчить указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".
Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:
* Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;
* Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
* Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;
* Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
* Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;
* Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;
* Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
* Олексій Маловацький - начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
* Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
* Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;
* Олександр Бевз - радник глави Офісу президента.
Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.
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