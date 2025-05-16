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АНАЛІТИКА

Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

 

Президент Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру".

Про це свідчить указ №306/2025 на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

Делегацію для переговорів з РФ, як і оголошувалось, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Також до неї увійшли:

* Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;

* Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;

* Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

* Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

* Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони;

* Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Збройних Сил України;

* Олександр Дьяков - заступник начальника штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

* Олексій Маловацький - начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

* Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності апарату головнокомандувача Збройних Сил України;

* Олександр Бевз - радник глави Офісу президента.

Указ Зеленського також передбачає, що глава делегації за погодженням із ним може вносити зміни до складу делегації, і затверджує таємні переговорні директиви.
Ключові теги: Росія
 

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