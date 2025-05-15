Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі

General Motors і LG Energy анонсували початок комерційної експлуатації літій-марганцевих (LMR) акумуляторних батарей, які в перспективі будуть використовуватися в електричних пікапах і повнорозмірних позашляховиках. Виробництво таких елементів планують розпочати у 2028 році.

Поширені в наші дні акумулятори для електромобілів використовують катоди на основі нікелю, марганцю і - найдорожчого в цьому наборі елемента - кобальту. Саме вартість кобальту багато в чому впливає на високу ціну акумуляторів, а отже, і на дорожнечу електрокарів.

LMR-батареї (Lithium Manganese Rich) вирішують цю проблему завдяки значно вищій частці дешевого марганцю і практично повній відмові від кобальту. За словами GM, у нових комірках приблизно 65% катода припадає на марганець і 35% на нікель. Кобальт майже не використовується, на відміну від поточних NMCA-батарей, де нікелю 85%, марганцю 10%, а кобальту 5%).

Окрім дешевшого складу, LMR-осередки мають на 33% вищу щільність енергії, ніж кращі представники сегмента LFP-батарей (літій-залізо-фосфатних), за порівнянної собівартості.

LG Energy зареєструвала свій перший патент на хімію LMR у 2010 році. General Motors вела розробку LMR батарей з 2015 року.

Розробка обіцяє дешевші та легші батареї, здатні забезпечити запас ходу понад 400 миль (644 км) для електричних пікапів і SUV. Крім цього, очікується значне зниження вартості акумуляторного блоку порівняно з NMCA-батареями.

Наразі Chevrolet Silverado EV LT Extended Range 2025 модельного року із запасом ходу в 408 миль (657 км) коштує від $75 195. Нова технологія потенційно може істотно знизити ціну при збереженні (або навіть збільшенні) пробігу від однієї зарядки.