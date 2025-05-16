Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що новий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений 20 травня.

Про це він написав у себе в Х, передає "Європейська правда".

Мерц заявив про новий пакет санкцій на тлі того, що український президент Володимир Зеленський поїхав у Туреччину на зустріч із президентом країни Реджепом Ердоганом та був готовий летіти із Анкари до Стамбулу на зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним, однак той не прибув.

"Путін не з'явився, чим поставив себе в програшне становище", - вважає німецький канцлер.

Відтак він наголосив: новий пакет санкцій уже готовий.

"Ми ухвалимо його у вівторок (20 травня, - Ред.) у Брюсселі", - додав Мерц.