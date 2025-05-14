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Джерело: посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
10:25 14.05.2025 |
У середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на слова дипломата однієї з ключових держав ЄС, який обізнаний з перебігом засідання.
Як зазначив дипломат, санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії - під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами.
Також ЄС схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).
За словами дипломата, ЄС схвалив також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ.
Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
Зазначимо, 17-й пакет санкцій проти Росії мають затвердити під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.
Нагадаємо, що 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.
Також писали, що Європейська комісія збирається продовжувати санкційний тиск на Росію, тому після того, як буде затверджений 17-й пакет санкцій, розпочнеться робота над 18-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.
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