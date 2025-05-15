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АНАЛІТИКА

Суд постановив, що реклама на основі відстеження є нелегальною в ЄС

 

Бельгійський апеляційний суд постановив, що Система прозорості та згоди (Transparency and Consent Framework, TCF), яка є основою для більшості онлайн-реклам - незаконна в Європейському Союзі. Про це повідомляє Engadget.

Це рішення лиш підтверджує попередні висновки бельгійського органу захисту даних від 2022 року про те, що технологія, яка використовується для реклами, порушує кілька принципів європейського "Загального регламенту про захист даних", прийнятого у 2018 році.

Технологія, про яку йде мова, це торги в реальному часі (Real-Time Bidding, RTB). Це метод реклами, де рекламний інвентар купується та продається на аукціонах у режимі реального часу. Рекламодавці роблять ставки на окремі покази оголошень, конкуруючи за право показати власну рекламу певному користувачі на основі таких факторів, як демографічні дані, інтереси та поведінка у мережі. Хто пропонує найбільшу ціну того реклама й відобразиться на вебсторінці.

Водночас TCF це інструмент підзвітності, що опирається на стандартизацію для сприяння дотриманню певних положень "Директиви про електронну конфіденційність" та GDPR. TCF було створено Бюро інтерактивної реклами (IAB) для стандартизації того, як вебсайти запитують у користувачів дозвіл на відстеження. Початкове рішення 2022 року визначило, що як згода, зібрана TCF, так і дані, зібрані в процесі RTB, є незаконними згідно з GDPR.

"Сьогоднішнє рішення суду показує, що система згоди, яку використовують Google, Amazon, X, Microsoft, обманює сотні мільйонів європейців. Технологічна індустрія намагалася приховати свої величезні витоки даних за фіктивними спливаючими вікнами зі згодами. Технологічні компанії перетворили GDPR на щоденну неприємність, а не на щит для людей", - сказав Джонні Райан, директор підрозділу Enforce Ірландської ради з громадянських свобод, який очолював кампанію проти нинішнього підходу до рекламних технологій. 

IAB Europe, яка подала апеляцію, здебільшого з полегшенням сприйняла те, що її не визнали відповідальною за збір даних у межах TCF. Організація зазначає, що вже запропонувала зміни до TCF, які точніше відображають її "обмежений контроль", і передала їх на розгляд бельгійському органу із захисту даних. Первинне рішення передбачало для IAB потенційні штрафи та вимогу кардинально змінити чинну рекламну інфраструктуру.
За матеріалами: mezha.media
 

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