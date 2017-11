ГФС возобновила налоговую проверку Данилюка

Государственная фискальная служба в Киеве возобновила налоговую проверку министра финансов Александра Данилюка.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера получил заключение ГУ ГФС в Киеве по результатам моей проверки. Проверку возобновили, несмотря на закрытие дела Генеральной прокуратурой и на несоответствие этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок", - написал Данилюк.

По его словам, налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу перед руководителем Фискальной службы обеспечить проведение расследования и отстранить причастных к данному нарушению.

Данилюк сообщил, что его уже пригласили на заседание комитета Рады по налоговой политике с докладом о борьбе со злоупотреблениями по НДС.

Он рассказал, что акт ГФС о его проверке был "невероятным по своей некомпетентности и ангажированности".

"С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективными. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается, что я, в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен был еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну "не знают" в ГФС о Соглашении об избежании двойного налогообложения, резидентстве и других нюансах налогового законодательства. Интересная новость для миллионов украинцев, работавших и работающих за рубежом. Это, конечно, не все перлы результатов проверки. The show must go on", - добавил министр.

Как сообщали Українські Новини, 18 августа Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Национальном агентстве по предотвращению коррупции декларации Данилюка за 2015-2016 годы.

В начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком.

