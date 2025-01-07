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Керівника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку на $100 тис. - НАБУ
В.о. голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева підозрюють у недекларуванні будинку біля Києва вартістю понад $100 тис., повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в понеділок.
"НАБУ і САП повідомили в.о. голови Державної митної служби України про підозру у недекларуванні. За даними слідства, у 2021-2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку, де він розташований", - ідеться в релізі.
Згідно з ним, слідство встановило, що нерухомість посадовець оформив на батька дружини, тоді як насправді фактичним власником є він сам та його родина.
Уточнюється, що розслідування детективи і прокурори розпочали за власними напрацюваннями.
Як повідомлялося, згідно з ухваленим у вересні законом про реформування Держмитслужби, її нового голову оберуть на конкурсі, а до конкурсної комісії ввійдуть міжнародні експерти.
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