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Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
23:51 07.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп сподівається, що протягом півроку вдасться закінчити війну РФ проти України.
"Я сподіваюся, що маю шість місяців. Я думаю, сподіваюся, що задовго до шести місяців. Росія втрачає багато молодих людей, як і Україна", - сказав Трамп на прес-конференції у Мар-а-Лаго (Флорида) у вівторок, говорячи про терміни закінчення війни.
Він знову наголосив, що цю "війну ніколи не слід було починати".
"Це війна, яка ніколи не мала статися. Я гарантую вам, якби я був президентом, ця війна ніколи не відбулася б", - заявив Трамп.
Раніше Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну РФ проти України за 24 години.
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