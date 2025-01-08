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АНАЛІТИКА

Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців

 

Обраний президент США Дональд Трамп сподівається, що протягом півроку вдасться закінчити війну РФ проти України.

"Я сподіваюся, що маю шість місяців. Я думаю, сподіваюся, що задовго до шести місяців. Росія втрачає багато молодих людей, як і Україна", - сказав Трамп на прес-конференції у Мар-а-Лаго (Флорида) у вівторок, говорячи про терміни закінчення війни.

Він знову наголосив, що цю "війну ніколи не слід було починати".

"Це війна, яка ніколи не мала статися. Я гарантую вам, якби я був президентом, ця війна ніколи не відбулася б", - заявив Трамп.

Раніше Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну РФ проти України за 24 години.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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