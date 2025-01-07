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Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт
23:48 06.01.2025 |
Компанія Intel заявляє, що не збирається закривати свій бізнес з виробництва відеокарт. "Ми дуже віддані ринку дискретної графіки та продовжуватимемо робити стратегічні інвестиції в цьому напрямку", - заявила нова співгенеральна директорка Intel Мішель Джонстон Хольтхаус під час свого виступу на виставці CES 2025, повідомляє The Verge.
Під час останнього телефонного дзвінка з інвесторами щодо прибутків Піт Гелсінгер, вже колишній CEO Intel, був неймовірно відвертим, заявивши, що нові процесори для ноутбуків Lunar Lake були чимось на кшталт невдалого експерименту з фінансової точки зору, і припустив, що інвестиції компанії в дискретну графіку також будуть "менш необхідними": "Як ми працюємо з графікою? Це все більше стає великими, інтегрованими графічними можливостями, тому в майбутньому потреба в дискретній графіці на ринку буде меншою".
Але через кілька тижнів Intel нарешті здобула свою першу перемогу на ринку дискретних графічних процесорів, випустивши відеокарту Intel Arc B580, перші партії якої завдяки привабливій ціні $250 доволі швидко були розкуплені.
Загальний тон промови Мішель Джонстон Хольтхаус загалом був надзвичайно оптимістичним, попри нещодавні проблеми Intel. Вона також відзначила чип Lunar Lake і назвала 2024 рік «роком, коли Intel дійсно підтвердить свою позицію лідера на ринку ПК зі штучним інтелектом».
Майбутні стратегічні інвестиції Intel також можуть бути спрямовані у сферу ШІ, а не в ігрові рішення, подібно до того, як AMD та NVIDIA нещодавно переорієнтували свої зусилля на величезні можливості, що відкриваються в цій галузі. Проте Хольтхаус зазначила, що наступного тижня Intel випустить свій наступний, вже анонсований графічний процесор B570, який буде ще бюджетнішим, ніж B580.
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